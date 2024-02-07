В Дагестане из-за непогоды без электричества остались более 20 тыс. человек

В Минэнерго России отметили, что восстановительные работы ведутся без перерыва

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек остаются без электричества в Дагестане из-за аварийных отключений, вызванных непогодой, сообщается в Telegram-канале Минэнерго России.

"В регионе опять массовые нарушения электроснабжения из-за погоды. По оперативным данным, обесточенными остаются 20,4 тыс. человек. Работы ведутся без перерыва и несмотря на погодные условия", - говорится в сообщении.

Ранее из-за непогоды в Дагестане остались без электричества более 200 тыс. человек. К вечеру электричество всех потребителей было восстановлено.

По данным синоптиков, 7 февраля по районам региона ожидается усиление ветра до 30 м/с, в отдельных районах сильные осадки в виде дождя и снега.