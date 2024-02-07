На Кубани избившую дочь женщину приговорили к исправительным работам

В счет компенсации морального вреда в пользу дочери суд взыскал с матери 200 тыс. рублей

КРАНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Мировой судья в Курганинском районе Краснодарского края признал виновной Галину Медведскую, которая вытолкала из квартиры в подъезд свою дочь и избила ее, в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В качестве наказания ей назначили восемь месяцев исправительных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Мировой судья судебного участка №167 Курганинского района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении Г. Медведской, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). Суд признал ее виновной. Ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства. В счет компенсации морального вреда в пользу дочери подсудимой судом с Медведской взыскано 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе судебного заседания женщина заявила, что осознала свою вину.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года, в обстоятельствах случившегося разбирались следователи краевого управления СК РФ. Было установлено и доказано, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, силой вытолкнула свою дочь из квартиры, девочка упала, ударилась о бетонный пол. Затем мать несколько раз ударила ее ногами и руками, выражаясь в это время нецензурной бранью в отношении ребенка, поле чего закрыла входную дверь в квартиру, оставив девочку в подъезде одну без обуви.