В Казани мужчина выбросил двухлетнего ребенка из окна пятого этажа

Возбуждено уголовное дело

КАЗАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. В Казани мужчина выбросил малолетнего ребенка из окна квартиры на пятом этаже. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану.

"7 февраля 2024 года в городе Казани 35-летний мужчина выбросил из окна 5-го этажа дочь 2022 года рождения. Ребенок упал в сугроб, после чего был доставлен в медицинское учреждение, где у него диагностирован перелом руки и ушиб головного мозга", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). В настоящее время мужчина задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, расследование дела взято на особый контроль. Также надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

В пресс-службе Минздрава региона ТАСС сообщили, что всего в семье было трое детей. Все они были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу, двое из них не пострадали. Пострадавшая девочка находится в состоянии средней степени тяжести. "Сейчас проводится комплекс диагностической и лечебной помощи", - добавил собеседник агентства.