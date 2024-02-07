В Прикамье с начала года при пожарах погибли 30 человек

Основная причина гибели людей - неосторожность при курении

ПЕРМЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Смертность людей в результате пожаров в Пермском крае с начала 2024 года увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30 человек. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника Главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Вадим Попов.

"С начала 2024 года произошло 334 пожара, за аналогичный период прошлого года - 372 пожара, отмечаем небольшое снижение на 10%. При этом отмечаем увеличение гибели людей на пожарах, в этом году погибли уже 30 человек, в аналогичный период прошлого года - 15, наблюдаем рост в два раза, это вызывает тревогу", - рассказал Попов, отметив также, что сейчас управление МЧС разрабатывает комплекс профилактических мероприятий.

По словам Попова, основная причина гибели людей в результате пожаров - неосторожность при курении, особенно в период новогодних праздников, когда люди употребляют спиртное. Также люди гибли в период сильных морозов в конце января, когда температура воздуха в Прикамье опускалась до минус 35-40 градусов, и люди активно использовали электрообогреватели. "Это дает нагрузку на электросети, что приводит к короткому замыканию с последующим возгоранием", - добавил замначальника управления пермского МЧС.

В 2023 году в Пермском крае произошло 4 945 пожаров, что больше показателя 2022 года на 20%. В прошлом году в результате пожаров погибли 196 человек, среди которых 13 детей, еще 228 человек, в том числе 24 ребенка, были травмированы. По данным ГУ МЧС России по региону, практически в 50% случаев пожары возникали из-за неосторожного обращения с огнем, почти в 30% случаев это была неосторожность при курении, примерно столько же пожаров возникли из-за нарушений при эксплуатации электрооборудования.