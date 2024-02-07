В Курской области подозреваемую в поджоге релейного шкафа поместили под домашний арест

Срок ареста составляет два месяца

КУРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Пенсионерку, подозреваемую в поджоге релейного шкафа на 530-м км перегона между станциями Курск и Свобода Московской железной дороги, заключили под домашний арест сроком на два месяца, сообщается на сайте "МВД медиа".

"Выехавшие по адресу стражи правопорядка изъяли с места происшествия следы горюче-смазочных материалов, фрагменты пластиковой бутылки, а также другие вещественные доказательства совершения поджога. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По ходатайству следователя судом фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца", - говорится в распространенном сообщении.

Информация о том, что на 530-м км перегона между станциями Курск и Свобода Московской железной дороги горит релейный шкаф поступила в дежурную часть Курского линейного отдела МВД России на транспорте. Совместно с коллегами сотрудники управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу установили и по месту проживания в Курске задержали подозреваемую в поджоге 68-летнуюю пенсионерку.

По словам женщины, неизвестные по телефону под предлогом защиты сбережений выманили у нее 318 тыс. рублей, после чего с ней связались якобы сотрудники спецслужб, убедившие женщину уничтожить релейный шкаф, который используется в качестве связного пункта украинских военных. Пенсионерка призналась, что купила все необходимое, приехала на указанное место и подожгла релейный шкаф, после чего отправила по указанию звонивших соответствующее видео.