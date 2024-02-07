Число жертв оползня на западе Грузии возросло до пяти

Ведутся поиски четырех пропавших граждан

ТБИЛИСИ, 7 февраля. /ТАСС/. Грузинские спасатели обнаружили тело еще одного человека, погибшего при сходе оползня в селе Нергеети Багдатского муниципалитета Западной Грузии. Общее число жертв достигло пяти, сообщает агентство Интерпрессньюс.

Как отмечает агентство, информацию подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Ведутся поиски четырех пропавших граждан.

В селе Нергеети в ночь на среду сошел оползень. Масса земли накрыла четыре жилых дома. Спасателям удалось спасти одного человека, были извлечены три тела, шесть человек были объявлены пропавшими. Позже было обнаружено еще одно тело жертвы стихии.

Погода в Грузии резко ухудшилась во вторник. На западе страны, а также в высокогорных районах выпало большое количество снега, что вызвало проблемы на дорогах. В высокогорной части региона Аджарии накануне погибли два человека от сошедшего оползня, а также лавины. Из-за непогоды Грузинская железная дорога приостановила движение междугородных поездов.