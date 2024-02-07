В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности

В мэрии города рекомендовали гражданам по возможности оставаться дома

ТАСС, 7 февраля. Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили об угрозе ракетной опасности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков рекомендовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: коридоре, ванной, туалете, кладовой. "Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в своем Telegram-канале.