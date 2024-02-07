Шесть человек пострадали, один погиб в массовом ДТП на трассе М-4 в Подмосковье

Также 29 автомобилей получили механические повреждения

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Количество пострадавших в массовом ДТП с участием почти 30 машин в Подмосковье увеличилось до шести, один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По последним данным, в результате ДТП шесть человек пострадали и один погиб", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областной прокуратуры также сообщили ТАСС, что количество столкнувшихся автомобилей возросло до 29. Пострадавшим в результате ДТП оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящий момент есть сведения о повреждении 25 легковых и 4 грузовых автомобилей, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что движение транспорта перекрыто, на место аварии направлен пассажирский автобус для обогрева людей. "Ступинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту", - заключили в прокуратуре.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в ДТП на трассе М-4 "Дон" 29 автомобилей получили механические повреждения. "Движение транспортных средств в сторону Москвы ограничено. Организован объезд через Каширское шоссе", - написала она в Telegram-канале.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили, что причиной массового столкновения на трассе под Москвой стала скользкая дорога и сильный снег, плохая видимость на дороге.