Студента из Карелии приговорили к девяти годам колонии за подстрекательство к госизмене

Дело слушалось в закрытом режиме

ТАСС, 7 февраля. Первый Западный окружной военный суд приговорил Андрея Васюренко к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Андрея Васюренко, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33 - ст. 275 УК РФ. Дело слушалось в закрытом режиме на выездном заседании в Карелии. Васюренко вину признал. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, из них 2,5 года в тюрьме, остальные - в ИК строгого режима", - отмечается в сообщении.

Студент из Петрозаводска Андрей Васюренко был арестован по обвинению в подстрекательстве к госизмене за призывы переходить на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период проведения специальной военной операции. Васюренко учился в Петрозаводске в Речном училище (Беломорско-Онежский филиал университета морского и речного флота им. Адмирала Макарова). Он, по данным правоохранителей, предлагал вступить в ВСУ для участия в боевых действиях. При этом попытки подстрекательства к совершению преступления не оказались успешными.