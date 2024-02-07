Суд в Москве арестовал начальника отдела ИФНС за взятку

Максимальное наказание по этому составу преступления - 12 лет колонии со штрафом в шестидесятикратном размере от суммы взятки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под стражу начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС №30 по городу Москве Юлию Лактюхину по обвинению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Лактюхиной меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

Согласно решению суда, Лактюхина будет находиться в СИЗО до 15 марта. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Лактюхиной вменяется п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Максимальное наказание по этому составу преступления - 12 лет колонии со штрафом в шестидесятикратном размере от суммы взятки.