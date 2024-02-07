Суд ДНР вынес приговор 33 военнослужащим ВСУ за артобстрелы поселков в начале 2022 года

Виновных приговорили к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил на сроки от 27 до 29 лет в исправительной колонии строгого режима 33-х военнослужащих 36-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ за артобстрелы населенных пунктов ДНР в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отметили в Генпрокуратуре.

"Установлено, что с 24 февраля по 10 марта 2022 года по заведомо незаконному приказу командования указанные военнослужащие совместно с другими боевиками с целью уничтожения социальной инфраструктуры, устрашения и убийства мирных граждан обстреляли из 122-мм и 152-мм самоходных артиллерийских установок населенные пункты Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка, Старый Крым Донецкой Народной Республики", - сообщили в Генпрокуратуре. В результате погиб 17-летний мирный житель, одна женщина получила контузию, повреждены и уничтожены 42 домовладения и два автомобиля.

Подсудимые признаны виновными по статьям УК РФ о применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом по мотивам политической и идеологической вражды и умышленном повреждении чужого имущества.