На трассе М-8 в Подмосковье произошло ДТП с участием 22 машин

Пострадали четыре человека

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. ДТП с участием 22 машин произошло на трассе М-8 в Пушкине в сторону Москвы, в результате пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На 45-м км трассы М-8 в сторону Москвы произошло столкновение 22 автомобилей. В результате пострадали четыре человека, погибших нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, движение перекрыто.

На месте работают сотрудники полиции. Для водителей организованы пути объезда. Причины и обстоятельства устанавливаются. "ДТП произошло в условиях сильного снегопада, поэтому скользкая дорогая рассматривается в качестве одной из версий произошедшего", - добавил представитель оперативных служб.

Ранее в Подмосковье на трассе М-4 "Дон" при столкновении 29 машин погиб один человек, еще шесть пострадали.

Днем 7 февраля в Москве и в Московской области прогнозировался снег, местами метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. Также местами возможны порывы ветра южной четверти 15-17 м/с.