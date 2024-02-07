Верховный суд признал законным увольнение ростовского судьи по делу о коррупции

Подробностей уголовного дела не приводится

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законным прекращение полномочий председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко, арестованного по делу о получении взяток бывшим руководством Ростовского областного суда. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"В удовлетворении жалобы Бондаренко на решение Высшей квалификационной коллегии судей отказано", - сказала собеседница агентства.

Бондаренко обвиняется п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

По версии обвинения, Бондаренко является посредниками в передаче взяток экс-председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой, ее бывшему заместителю Татьяне Юровой и начальнику управления судебного департамента Андрею Рощевскому.

В интересах следствия подробностей уголовного дела не приводится. Официальными комментариями следственных органов, обвиняемых и их представителей ТАСС пока не располагает.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС РФ) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой. Она и Юрова были арестованы в Москве по обвинению в получении взяток.