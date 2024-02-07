На Кубани отменили оправдательный приговор застройщику по делу о мошенничестве

Уголовное дело направили обратно в сочинский суд для рассмотрения в ином составе

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд отменил вынесенный первой инстанцией в 2023 году оправдательный приговор в отношении сочинского застройщика Анзора Пруидзе, уголовное дело о мошенничестве направили обратно в сочинский суд для рассмотрения в ином составе. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

В 2023 году Центральный районный суд в Сочи вынес оправдательный приговор сочинскому застройщику Анзору Пруидзе по обвинению в совершении мошенничества, в решении первой инстанции суд ссылался на отсутствие в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

"Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда отменила оправдательный приговор в отношении сочинского застройщика Анзора Пруидзе. Дело направлено в Центральный районный суд города Сочи для рассмотрения в ином составе суда", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Пруидзе является крупным сочинским застройщиком, владельцем и гендиректором компании "Юг-строй", его арестовали в июне 2023 года, предъявив обвинение по уголовному делу по статье о мошенничестве. Поводом к возбуждению дела стало заявление в правоохранительные органы одного из кредиторов, который предъявил застройщику претензии на 11 млн рублей. Застройщик же утверждал, что выполнил обязательства перед кредитором.