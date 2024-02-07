Четыре ростовские больницы оштрафовали из-за роста смертности от инсультов и инфарктов

Мартыновский районный суд привлек учреждение к административной ответственности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Суд оштрафовал центральную районную больницу Мартыновского района Ростовской области на 75 тыс. рублей после внеплановой проверки Росздравнадзора, основанием для которой стала информация о росте смертности пациентов с инсультом и инфарктом. Всего в регионе к административной ответственности привлечено четыре больницы, сообщили в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора по региону.

"Проведена внеплановая проверка оказания медицинской помощи пациентам с инсультом и инфарктом в [центральной районной больнице] в Мартыновском районе. Основанием <…> стало поступление в Росздравнадзор информации о росте в медорганизации показателя смертности пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и инфарктов. Было установлено нарушение порядка оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов с инсультом и инфарктом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Мартыновский районный суд привлек райбольницу к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ и назначил штраф в размере 75 тыс. рублей.

Всего сотрудники территориального органа Росздравнадзора провели семь проверок по медицинским индикаторам риска. В настоящее время суды общей юрисдикции рассмотрели четыре дела в отношении медицинских организаций по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ, общая сумма штрафов составила 375 тыс. рублей, добавили в пресс-службе.