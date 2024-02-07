На участке федеральной трассы между Екатеринбургом и Пермью перекрыли движение из-за ДТП

Столкнулись два грузовика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля /ТАСС/. Два грузовых автомобиля столкнулись на 262-м км автодороги Пермь-Екатеринбург в Свердловской области. В связи с этим движение в сторону Перми перекрыто, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

"Госавтоинспекция Свердловской области информирует, что движение транспорта на 262-м км автодороги Пермь- Екатеринбург в сторону Перми временно перекрыто в связи с ликвидацией последствий автоаварии", - сказали в пресс-службе, добавив, что столкнулись два грузовика.

Ранее ведомство предупреждало о тяжелых погодных условиях на дорогах региона. За день произошло 35 ДТП, в результате которых три человека погибли, еще семь, двое из которых дети, получили травмы различной степени тяжести.