Над Белгородской областью уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку пресекли около 16:30, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"7 февраля текущего года около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области", - отметили там.

Средства противовоздушной обороны также уничтожили два украинских беспилотника над областью