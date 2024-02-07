В Тульской области три человека пострадали в массовом ДТП на трассе "Дон"

Принимаются меры для скорейшей ликвидации последствий аварий

КАЛУГА, 7 февраля. /ТАСС/. Два ДТП произошли одно за другим на 196-м км трассы М-4 "Дон" в Веневском районе Тульской области. При столкновении пяти машин пострадали три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В районе двух часов дня в одном месте произошли два ДТП. В первом из-за несоблюдения бокового интервала столкнулись грузовик и легковушка. Позже столкнулись еще три машины - автобус, грузовик и легковушка с прицепом. Пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, в числе пострадавших - два водителя, а также один пассажир автобуса. Принимаются меры для скорейшей ликвидации последствий аварий, устанавливаются обстоятельства их совершения.