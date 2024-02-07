СК требует ареста экс-главы ЦПЭ на Московском метрополитене по делу о взятке

По данным следствия в период с 2019 по 2022 год он систематически получал незаконное денежное вознаграждение за предоставление сведений из ведомственных баз данных

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет требует отправить под стражу бывшего главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) на Московском метрополитене по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, в который поступили материалы следствия.

"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Кузнецова В. В. меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание по этому вопросу назначено на 7 февраля", - сказали в суде. Бывшему сотруднику правоохранительных органов предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом), по которой ему грозит до 8 лет колонии.

Ранее в пресс-службе главка столичной полиции ТАСС рассказали, что сотрудник одного из подразделений УВД на Московском метрополитене задержан по подозрению в получении взяток за предоставление сведений из ведомственных баз данных. По данным следствия в период с 2019 по 2022 год он систематически получал незаконное денежное вознаграждение за предоставление сведений из ведомственных баз данных. Общая сумма денежных средств, переданных сотруднику, составила 41,5 тыс. рублей.