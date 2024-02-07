Суд приговорил крымчанина к 20 годам колонии за половые преступления против дочерей

Мать девочек узнала о преступлениях лишь когда старшая дочь в совершеннолетнем возрасте переехала в другой город

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Красноперекопска в Крыму к 20 годам колонии за половые преступления против его дочерей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Установлено, что с июня 2010 года по июнь 2021-го мужчина в периоды, когда жена находилась посменно на работе, совершал с особой жестокостью половые преступления против старшей дочери. На момент первого деяния девочке исполнилось 7 лет. <…> В 2021 году в отношении 10-летней на тот момент дочери он совершил иные действия сексуального характера. Судом 40-летний житель Красноперекопска приговорен к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы после отбытия наказания на срок 2 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мать девочек узнала о преступлениях лишь когда старшая дочь в совершеннолетнем возрасте переехала в другой город.