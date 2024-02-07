Суд приговорил жительницу Запорожской области к штрафу за призывы взорвать Крымский мост

Подсудимую задержали сотрудники управления ФСБ по Южному военному округу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жительницу Запорожской области Оксану Бойко к штрафу 550 тыс. рублей за призывы взорвать Крымский мост и дискредитацию Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда Бойко признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 550 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Ранее гособвинитель запросил для подсудимой 3 года принудительных работ и 400 тыс. рублей штрафа.

По версии следствия, Бойко публиковала в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) информацию, дискредитирующую подразделения Минобороны России, задействованные в специальной военной операции, а также призывала взорвать Крымский мост. Подсудимую задержали сотрудники управления ФСБ России по Южному военному округу.