На севере Индии при атаке террористов погиб один мужчина

Еще один человек получил тяжелые ранения

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 февраля. /ТАСС/. По крайней мере один человек убит и еще один получил тяжелые ранения при нападении террористов в столице союзной территории Джамму и Кашмир городе Сринагар. Как сообщает пресс-служба полиции Кашмира на своей странице в соцсети X, убитый был приезжим из другого района Индии.

"Террористы открыли огонь по неместному жителю Амритпалу Сингху, приехавшему из Амритсара в Шахид Гандж, Сринагар. Он умер от полученных ранений. Еще один человек тяжело ранен и эвакуирован для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны, жители других районов Индии, приезжающие на работу в Кашмирскую долину, часто становятся мишенью атак боевиков. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.