В Казани очевидец спас ребенка, которого отец выбросил из окна квартиры

Прокуратура региона взяла расследование дела на особый контроль

КАЗАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Очевидец помог спасти малолетнего ребенка, которого отец выбросил из окна квартиры на пятом этаже в Казани. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что сегодня днем водитель грузовой машины проезжал мимо многоквартирного дома в Кировском районе города Казани. В этот момент он услышал детские крики и плач, а в открытом окне пятого этажа увидел мужчину, который намеревался бросить двоих детей-близнецов вниз, - написала она в Telegram-канале. - Не раздумывая, очевидец поспешил на помощь малышам. Пытаясь уговорить горе-отца отказаться от задуманного, он взобрался на козырек подъезда. В этот момент мужчина бросил годовалую девочку из окна. Неравнодушный водитель сумел поймать ее на лету и вместе со спасенной малышкой скатился в сугроб".

Передав девочку подоспевшим прохожим и увидев, что мужчина отошел от окна, он поднялся на пятый этаж и забрал второго ребенка у агрессивного мужчины.

Волк добавила, что прибывшие полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел внутренних дел. По имеющимся данным, 35-летний мужчина - отец троих детей. Находясь в состоянии опьянения, он начал вести себя неадекватно. Его жена, испугавшись, выбежала из квартиры с младенцем, которому еще не исполнилось и месяца. Спасенная девочка сейчас находится в детской больнице.

Ранее пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану сообщала, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Прокуратура региона взяла расследование дела на особый контроль. По данным Минздрава республики, пострадавшая девочка находится в состоянии средней степени тяжести, двое других детей не пострадали.