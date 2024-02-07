В Москве по делу о взятке вновь арестован глава предприятия по созданию вакцин от ковида

Евгений Маковский пытался получить через жителя Иркутска Игоря Рудых от генерального директора ООО "Русбиофарм" Сергея Иссерса взятку за продление договоров между этой компанией и СПбНИИВС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы вновь отправил под арест и. о. директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" (СПбНИИВС) Евгения Маковского по делу о взятке в размере 19 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"По итогам нового рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения Маковскому суд назначил ему заключение под стражу на срок два месяца", - сказали в пресс-службе.

Ранее Замоскворецкий суд арестовал Маковского до 20 февраля. После этого Мосгорсуд рассмотрел апелляцию обвиняемого и постановил решение о его аресте отменить, отправить материалы дела обратно в первую инстанцию для нового рассмотрения с участием другого судьи.

Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Маковский пытался получить через жителя Иркутска Игоря Рудых от генерального директора ООО "Русбиофарм" Сергея Иссерса взятку за продление договоров между этой компанией и СПбНИИВС. Эти соглашения предусматривали продолжение поставки вакцины "Конвасэл" для профилактики коронавирусной инфекции. Согласно материалам дела, общая сумма взятки, которую обвиняемые рассчитывали получить от Иссерса, составляла 19 250 000 рублей. При передаче части суммы посредник был задержан, потом задержали и самого Маковского. Последний обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Рудых - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Вакцина "Конвасэл" была разработана СПбНИИВС для профилактики COVID-19 в 2021-2022 годах. Она была официально зарегистрирована Минздравом РФ 18 марта 2022 года.