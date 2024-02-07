Суд арестовал экс-главу ЦПЭ Московского метрополитена по делу о коррупции

По данным следствия, с 2019 по 2022 год мужчина постоянно получал взятки за предоставление сведений из ведомственных баз данных

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) на Московском метрополитене по делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего начальника ЦЭП УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве Кузнецова Вадима Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 137, ч. 3 ст. 290 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, с использованием своего служебного положения; получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), до 5 апреля", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе главка столичной полиции ТАСС рассказали, что сотрудник одного из подразделений УВД на метрополитене задержан по подозрению в получении взяток за предоставление сведений из ведомственных баз данных. По данным следствия, в период с 2019 по 2022 год он постоянно получал за это взятки. В общей сложности ему передали 41,5 тыс. рублей.