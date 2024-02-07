Прокуратура Самарской области организовала проверку после нападения собак на ребенка

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 7 февраля. Уголовное дело возбуждено в Самарской области после нападения собак на ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по региону.

"По факту нападения собак на ребенка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.

В интернете 7 февраля появилась информация о нападении собак на ребенка в Волжском районе. Ребенок был госпитализирован в больницу. Проверку организовала также прокуратура.