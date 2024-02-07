В Ульяновске задержали около 30 участников экстремисткой организации

По информации УМВД, в своей деятельности члены запрещенной в России организации поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры

УЛЬЯНОВСК, 7 февраля. /ТАСС/. Ульяновские полицейские задержали 28 участников экстремисткой организации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Полицейскими на территории города Ульяновска было проведено одновременное задержание 28 участников запрещенной на территории Российской Федерации организации, среди которых, по предварительным данным, семь организаторов в возрасте от 38 до 56 лет", - отметили в пресс-службе, уточнив что задержание прошло при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии региона.

По информации УМВД, в своей деятельности члены запрещенной в России организации поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры. "Злоумышленники продвигали идеи создания так называемой воровской власти в качестве антипода действующей государственной власти, а также применения других законов - "понятий", - уточнили в пресс-службе.

Организаторы также вовлекали в криминальную среду юношей, проживающих на территории Засвияжского района Ульяновска.

Оперативники и следователи провели 30 обысков, в ходе которых были изъяты атрибутика запрещенной организации, семь автомобилей, обрез двуствольного ружья, сигнальный пистолет, три травматических пистолета, различные банковские карты, сотовые телефоны, ноутбуки. По материалам сотрудников межрайонного отдела по борьбе с оргпреступностью следователями следственного управления СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации".

На данный момент в качестве подозреваемых допрошено 28 человек, 12 из которых задержаны. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.