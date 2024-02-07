Два парашютиста спрыгнули с 68-го этажа башни Capital Towers в Москве и скрылись на такси

Полицейские задержали мужчину, который снимал прыжок с парашютом на телефон

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции ищут двух молодых людей, которые спрыгнули с парашютами с вертолетной площадки на 68-м этаже башни Capital Towers в деловом комплексе "Москва-Сити", а потом скрылись на такси. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В полицию утром 7 февраля поступило сообщение о том, что с башни Capital Towers на Краснопресненской набережной неизвестные прыгают с парашютом. "Полицейские, прибыв на место, задержали на вертолетной площадке на 68-м этаже 19-летнего парня, который снимал на телефон прыжок с парашютом двух молодых людей. Парашютистов задержать не удалось, они приземлились, а потом скрылись на такси", - сказал собеседник агентства.

Задержанный сообщил, что он в свободное время занимается фото- и видеосъемкой, его знакомый из соцсети попросил снять прыжок, он согласился. При этом, по его словам, сам прыгать он не собирался. "Молодой человек был доставлен в отдел полиции для разбирательства, ведется розыск парашютистов, личность одного из них уже установлена", - добавил представитель правоохранительных органов.

По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.