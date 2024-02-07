В Белгороде и Белгородском районе вновь объявили угрозу ракетной опасности

В мэрии города посоветовали гражданам не подходить к окнам

ТАСС, 7 февраля. Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили об угрозе ракетной опасности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении силами ПВО семи реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. Позже над территорией региона были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа.