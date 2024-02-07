Причиной пожара на многоярусной парковке в Москве стало короткое замыкание

В результате ЧП погиб человек

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Короткое замыкание, по предварительным данным, стало причиной пожара на многоярусной парковке на Волжском бульваре в Москве, где погиб человек. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, пожар на многоярусной парковке произошел в результате короткого замыкания. Точная причина будет установлена после проведения соответствующих экспертиз", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что погибшим оказался разнорабочий, уроженец Узбекистана. Его тело обнаружили на втором этаже гаражного комплекса, в швейной мастерской.

Пожар произошел утром 7 февраля на многоярусной парковке на Волжском бульваре. Его площадь составила 15 кв. м. По факту случившегося проводится проверка, она находится на контроле прокуратуры.