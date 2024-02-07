В Псковской области пресекли деятельность мошенников, обманывающих пенсионеров

По информации регионального УМВД, жительница Благовещенска в составе организованной преступной группы забирала деньги у пожилых людей как на территории региона, так и в других субъектах страны

ПСКОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Псковской области пресекли деятельность жительницы города Благовещенска, которая в составе организованной преступной группы обманом забирала деньги у пожилых людей как на территории региона, так и в других субъектах страны. На территории Псковской области злоумышленница совершила три эпизода, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"Сотрудниками УМВД России по Псковской области установлена 21-летняя жительница города Благовещенска, работавшая посыльным курьером у мошенников, зарабатывавшую путем обмана пенсионеров. На ее счету несколько эпизодов преступной деятельности в городе Великие Луки Псковской области. Она также сообщила о нескольких аналогичных эпизодах преступной деятельности в составе организованной преступной группы с неустановленным лицом на территории других регионов страны", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в Псковской области курьер успела посетить трех пенсионеров в Великих Луках, забрав у них от 45 тыс. до 120 тыс. рублей. По версии следствия, представлялась девушка сотрудником правоохранительных структур и для убедительности называла реальные адреса ведомств.

"За свои действия девушка получала денежное вознаграждение от пяти тысяч рублей и выше в зависимости от сумм, которые передавали потерпевшие. Подозреваемая свою вину полностью признала и оказывала содействие в расследовании уголовных дел. Уголовное дело было направлено в суд: с учетом всех обстоятельств, роли фигуранта в совершенных преступлениях, возмещения ущерба потерпевшим в полном объеме, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.