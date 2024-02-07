В центре Вашингтона водитель не справился с управлением и врезался в здание гостиницы

Лестница отеля, на которую заехал автомобиль, ведет в одно из подсобных помещений

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Водитель кроссовера Toyota Rav4 не справился с управлением, выехал на тротуар, пробил ограждение и заехал на лестницу, ведущую в гостиницу Willard InterContinental недалеко от Белого дома, передает корреспондент ТАСС с места происшествия.

"Водитель не справился с управлением. Никто не пострадал. Водителя опрашивают, ведется расследование", - рассказал корреспонденту ТАСС полицейский. Инцидент произошел в утренний час пик в метре от автобусной остановки.

На место происшествия подоспели несколько автомобилей полиции и машин скорой помощи. После ДТП временно был перекрыт перекресток 14-й улицы и Пенсильвания-авеню, на которой расположена резиденция американского президента. Примерно через час движение восстановили, перекрытой оставили только крайнюю правую полосу 14-й улицы.

Лестница гостиницы, на которую заехал автомобиль, ведет в одно из подсобных помещений. Главный вход в Willard InterContinental расположен примерно в 50 м от места происшествия.