Над территорией Белгородской области уничтожили еще пять снарядов РСЗО RM-70 Vampire

По предварительным данным, пострадавших нет

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Еще пять реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire уничтожены российскими силами ПВО над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

"7 февраля около 19:50 [мск] пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, по предварительным данным, пострадавших нет. В Белгороде повреждено остекление в нескольких квартирах одного дома, также выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях, повреждена хозпостройка, добавил он. В Белгородском районе пробита кровля в двух частных домовладениях и посечены три автомобиля. "Все оперативные службы работают на месте. Информация по повреждениям уточняется", - написал Гладков.

Также глава региона проинформировал, что в Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении силами ПВО семи реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. Позже над территорией региона были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа.