На юге ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мужчина

Под обстрел попал населенный пункт Комсомольский Волновахского района республики

ДОНЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Мирный житель ранен в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Комсомольское под Волновахой, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"В результате обстрела населенного пункта Комсомольский Волновахского района республики тяжело ранен мужчина 1963 г. р.", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

В ночь на среду украинские войска атаковали при помощи беспилотника бригаду МЧС на западе Донецка. В результате удара ранения и контузии получили пятеро спасателей.