Украинец утонул при попытке добраться до Румынии

В Госпогранслужбе Украины уточнили, что тело обнаружили напротив пограничного участка "Мамалыга" в Черновицкой области

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Житель Харьковской области утонул в реке Прут при попытке попасть в Румынию. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, которая регулярно информирует о попытках мужчин сбежать из страны в связи с мобилизацией.

"Пытался попасть в Румынию, переплыв Прут, тело мужчины обнаружили на берегу реки. О погибшем проинформировали пограничников румынские коллеги. Он оказался гражданином Украины 1982 года рождения, жителем Харьковской области", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что тело было обнаружено напротив пограничного участка "Мамалыга" в Черновицкой области на западе Украины. В Погранслужбе призвали граждан воздержаться от попыток пересечь границу вплавь.

Ранее пограничники сообщали, что украинские уклонисты начали использовать белые маскировочные костюмы, а также средства маскировки под животных, чтобы пересечь границу.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.