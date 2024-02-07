В Абрау-Дюрсо из-за дождей вода частично подтопила набережную на озере

Домам, расположенным в непосредственной близости от озера, ничего не угрожает

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Уровень воды поднялся в озере Абрау Краснодарского края из-за прошедших дождей, частично затопив набережную и ротонду, которая расположена на ее территории. Местные власти держат ситуацию на контроле, об этом ТАСС рассказала глава администрации сельского округа Абрау-Дюрсо Ольга Котляр.

"Воды в озере действительно много. Причиной этого стали проливные дожди, которые прошли в крае. Частично вода зашла на набережную и территорию ротонды, но не критично", - говорится в сообщении.

По словам властей, домам, расположенным в непосредственной близости от озера, ничего не угрожает. "Специальные службы проводят мониторинг меток воды. Ситуация на контроле", - добавила глава.

Ранее сообщалось, что с начала февраля в регионе действовало штормовое предупреждение. В крае прошли сильные дожди со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 23 м/с. Согласно прогнозу синоптиков, с середины недели в крае начнется потепление, ветер стихнет, днем столбики термометров поднимутся до 9 градусов тепла.