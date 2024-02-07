В Москве пенсионер по указанию мошенников продал квартиру и лишился почти 48 млн рублей

Злоумышленники убедили мужчину в проведении спецоперации по поимке опасного преступника после подозрительных операций с его счетами

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пенсионер продал квартиру в центре Москвы и лишился почти 48 млн рублей по указанию мошенников, убедивших его в проведении спецоперации по поимке опасного преступника после подозрительных операций с его счетами. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением обратился 76-летний пенсионер, который сообщил о том, что ему осенью 2023 года позвонил неизвестный, представился сотрудником ЦБ и предупредил о необходимости перевести накопления на безопасный счет для их сохранения из-за подозрительных операций. "Заявитель снял с банкомата 8 млн рублей и перевел на банковский счет, который продиктовал ему якобы звонивший сотрудник банка", - сказал собеседник агентства.

Спустя месяц пенсионеру также позвонил еще один "работник ЦБ, занимающийся недвижимостью". Он сообщил мужчине, что по копии доверенности пытаются продать его квартиру в Староконюшенном переулке. "Злоупотребив доверием, звонивший убедил мужчину самому продать свою квартиру за 56 млн рублей, из них 6,3 млн рублей передать риелтору, 13,5 млн рублей заплатить за оказание "услуг" неизвестной женщине, 2,8 млн рублей перевести на присланный счет", - рассказал представитель правоохранительных органов.

Часть средств из суммы за проданную квартиру (16,7 млн рублей) мужчина потратил на покупку себе новой квартиры на Пресненском Валу. В начале зимы прошлого года все те же мошенники вновь позвонили заявителю и убедили его в башне "Федерация" в Москве-сити перевести в криптовалюте 17,2 млн рублей для "завершения операции по поимке преступника", что мужчина и сделал. "Затем псевдоработники банка стали заявлять о необходимости продать вторую квартиру пенсионера, а при возражениях стали угрожать. Мужчина только тогда заподозрил неладное. В итоге общий ущерб заявителю составил 47,8 млн рублей", - добавил собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка. Установлено, что компании, которая бы специализировалась на операциях с криптовалютой, где мужчина передавал деньги, не существует.