В Екатеринбурге ограбили отделение банка

Никто из сотрудников не пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Ограбление отделения банка произошло в центре Екатеринбурга. Неизвестный похитил менее 1 млн рублей, никто из сотрудников банка не пострадал, рассказал ТАСС начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Незадолго до закрытия отделения банка произошло нападение с предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник унес меньше миллиона рублей. Никто из сотрудников банка не пострадал. На месте уже работает полиция", - отметил Горелых.

Сотрудники силовых структур опрашивают сотрудников банка и жителей близлежащих домов, проводятся оперативные мероприятия.