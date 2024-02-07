Число жертв оползня на западе Грузии возросло до восьми

По информации агентства Interpressnews, продолжаются поиски еще одного человека

ТБИЛИСИ, 7 февраля. /ТАСС/. Грузинские спасатели обнаружили тела еще двух человек, погибших при сходе оползня в селе Нергеети Багдатского муниципалитета Западной Грузии. Общее число жертв достигло восьми, сообщило агентство Interpressnews.

По его данным, продолжаются поиски еще одного человека.

В селе Нергеети в ночь на среду сошел оползень. Масса земли накрыла четыре жилых дома. Спасателям удалось спасти одного человека, были извлечены три тела, шесть человек были объявлены пропавшими. Позже были обнаружены еще пять жертв стихии.

Погода в Грузии резко ухудшилась во вторник. На западе страны, а также в высокогорных районах выпало большое количество снега, что вызвало проблемы на дорогах. В высокогорной части региона Аджария накануне погибли два человека от сошедшего оползня, а также лавины. Из-за непогоды Грузинская железная дорога приостановила движение междугородных поездов, оно будет восстановлено в четверг утром.