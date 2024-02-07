В Поморье суд оштрафовал "Водоканал" за загрязнение реки на 168 млн рублей

Организация производила сброс недостаточно очищенных сточных вод

АРХАНГЕЛЬСК, 7 февраля. /ТАСС/. Вельский районный суд в Вельске Архангельской области оштрафовал на 168 млн рублей ООО "Водоканал" за сброс недостаточно очищенных сточных вод и загрязнение реки Ваги, сообщили ТАСС в суде.

"Вельский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскал с общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" в пользу Российской Федерации 167 985 226 рублей 39 копеек в счет возмещения вреда, причиненного реке Вага, - сказали в суде. - Ответчик на тот период являлся ресурсоснабжающей организацией, эксплуатировал канализационно-очистные сооружения, отвечал за их работу, однако, как показали проверки, биофильтры на них не функционируют, сточные воды поступают в реку Вага после механической очистки и обеззараживания".

В 2021 году работу предприятия проверили сотрудники Северного межрегионального управления Росприроднадзора, совместно с Центром лабораторного анализа и технических измерений по Архангельской области, осмотрели территорию, произвели отбор проб и установили превышение нормативов допустимых сбросов по ряду показателей.

При этом ответчик взимал с потребителей плату за водоотведение, что должно было являться гарантом предоставления качественной услуги. Дальнейшие проверки показали, что предприятие продолжает сброс сточных вод, прошедших недостаточную очистку, за что оно привлечено к административной ответственности, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений, при этом предписание не исполнено.

Ответчик настаивал на том, что сточные воды, поступающие от него в Вагу, не несут угрозы здоровью людей, а также водному объекту, он оспаривал процедуру проведения забора и исследования проб воды и стоков, и основанный на них расчет вреда по утвержденной методике.