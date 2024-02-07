СМИ: жителя Канады задержали за онлайн-угрозы Трюдо

По сведениям телеканала Global News, в ближайшее время мужчину ожидает суд

ОТТАВА, 7 февраля. /ТАСС/. Королевская канадская конная полиция (национальная полиция) задержала мужчину, который в Х (ранее Twitter) угрожал премьер-министру страны Джастину Трюдо. Об этом сообщил телеканал Global News.

Известно, что задержанному 30-летнему жителю Монреаля Полю Клариссо уже предъявлены соответствующие обвинения. В ближайшее время мужчину ожидает суд. Какое наказание ему может грозить, не сообщается.

Отмечается, что Клариссо был задержан после того, как полиция провела расследование, сочтя серьезными распространяемые угрозы для безопасности Трюдо. Какого рода это были угрозы, не уточняется.