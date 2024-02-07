В Москве арестовали женщин-курьеров и организатора контрабанды 1 кг кокаина из Венесуэлы

В аэропорту у женщин была изъята бутылка с наркотиком в жидком виде

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы отправил в СИЗО двух задержанных в аэропорту Внуково женщин-наркокурьеров и организатора контрабанды кокаина из Венесуэлы. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, у женщин в аэропорту была изъята бутылка с кокаином в жидком виде.

"Таможенники задержали во Внуково двух <...> [женщин-наркокурьеров], которые организовали поставку запрещенных веществ из Латинской Америки. В багаже прилетевших из Каракаса женщин была обнаружена бутылка объемом 1 литр с коричневой жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что в ее составе есть более 1 кг кокаина. Постановлениями Солнцевского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ольги Степановой, Антонины Журавлевой и Андрея Плиско", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, арестованным женщинам и организатору контрабанды кокаина, на которого курьеры дали показания во время следственных действий, вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В Солнцевском суде ТАСС подтвердили, что в отношении фигурантов дела о контрабанде кокаина из Латинской Америки избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, в правоохранительных органах уточнили ТАСС, что организатор контрабанды Андрей Плиско уже был осужден условно в прошлом году за 40 граммов кокаина, который он хранил в домашнем сейфе. Полицейские обнаружили наркотики после того, как его приятель выкинул сейф с кокаином из окна жилой многоэтажки, пока его самого не было дома. Плиско тогда сам явился в полицию и признался, что приобрел кокаин для использования в личных целях. За сотрудничество со следствием он получил четыре года условно.