В Белгороде в результате двух обстрелов ВСУ повреждены окна 59 квартир и 32 автомобиля

В городе развернули информационные центры для оперативной помощи жителям

ТАСС, 7 февраля. Два обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, которые зафиксированы в Белгороде и Белгородском районе, стали причиной повреждений 32 автомобилей, окон в 59 квартирах в жилых многоквартирных домах, а также в 16 частных домовладениях.

"В настоящий момент на территории Белгорода в 42 квартирах пяти многоквартирных домов выбиты окна, также выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях и повреждена хозпостройка в третьем частном домовладении. Есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. Также повреждены 24 автомобиля. В Белгородском районе аналогичные повреждения есть в шести частных домовладениях и на территории одного предприятия, также повреждены восемь автомобилей", - написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он добавил, что такие повреждения выявлены после первого обстрела со стороны ВСУ, где также побывали находящиеся в регионе с визитом министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и председатель попечительского совета ППК "Фонд развития территорий" Сергей Степашин. Гладков уточнил, что в среду ВСУ дважды атаковали Белгород и Белгородский район, в итоге российские ПВО сбили 13 вражеских целей, три человека получили травмы, предварительно один из них госпитализирован.

Как добавил в своем Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов, после второго обстрела зафиксированы повреждения остекления в 17 квартирах в одном многоквартирном доме, в городе развернуты информационные центры для оперативной помощи жителям. "Сотрудники "Белгорблагоустройства" и подрядных организаций закрывают тепловые контуры по временной схеме. На этот момент практически все помещения на месте первого ЧП закрыты. На второй территории работа еще ведется", - написал мэр города.