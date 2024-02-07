Число погибших в массовом ДТП в Московской области выросло до двух человек

Еще 16 пострадали

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Число погибших в результате массовой аварии на трассе М-4 в Московской области выросло до 2 человек, еще 16 пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

"7 февраля примерно в 14:40 произошло столкновение более 40 автомобилей на трассе М-4 в Ступинском районе Московской области. На место оперативно прибыли экстренные службы. Всего в результате пострадали 18 человек, двое из них погибли", - говорится в сообщении.

Врачи оказали амбулаторную помощь 11 пострадавшим. Еще пятеро госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения, все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об одном погибшем при массовом ДТП на трассе М-4.