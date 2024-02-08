В Удмуртии школьника подозревают в краже букета из 101 розы

Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей

ТАСС, 8 февраля. Ученик одной из школ Сарапула подозревается в краже букета из 101 розы стоимостью 11 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел по Удмуртской Республике.

"В дежурную часть МО МВД России "Сарапульский" обратилась продавец цветочного салона. Она пояснила, что в дневное время в магазин вошел незнакомый подросток и попросил собрать букет из 101 розы. После того как продавец передала юноше букет, он выбежал из помещения, не оплатив заказ", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, им оказался ученик одной из городских школ. Он пояснил, что пришел в цветочный салон, чтобы украсть букет, так как денег на покупку у него не было. Цветы он планировал подарить своей знакомой.

Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж" (ч.1 ст.161 УК РФ).