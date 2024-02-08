В Приморье осудили двух местных жителей за организацию нарколаборатории

Их приговорили к 13 годам лишения свободы

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Уссурийский районный суд в Приморском крае вынес обвинительный приговор двум местным жителям за производство и незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"В отношении приморцев были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков); п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотиков). Уссурийский районный суд признал подсудимых виновными в совершении преступления против общественной нравственности и здоровья населения и назначил им наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2020 году полицейскими был задокументирован факт сбыта наркотиков через легендированного покупателя (покупка под контролем правоохранителей). В декабре того же года была проведена операция по задержанию подозреваемых. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили у двоих мужчин возрастом 26 лет и 36 лет подпольную нарколабораторию, изъяли свыше 3 кг различных химических веществ, реактивы и лабораторное оборудование для изготовления наркотиков синтетической группы, упаковочные материалы.