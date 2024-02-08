В Хабаровске осудили семь человек, подстраивавших ДТП для получения страховых выплат

Автоподставщики инсценировали больше 10 аварий

ХАБАРОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор группе автоподставщиков, которые инсценировали больше 10 ДТП для получения страховых выплат. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"Суд назначил наказание организатору и одному из соучастников группы в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима. Остальные участники группы осуждены к лишению свободы со сроком от одного года до трех лет условно с испытательным сроком от двух до трех лет", - говорится в сообщении.

Семеро фигурантов признаны виновными по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования).

Группу организовал житель села Некрасовка Хабаровского района, участниками стали четыре его односельчанина и жители Хабаровска. Все они совершали на улицах города столкновения с собственными автомобилями. После оформления сотрудниками ГИБДД всех необходимых документов они обращались в страховые компании и получали выплаты. В 2018-2020 годах фигуранты инсценировали девять дорожно-транспортных происшествий. Еще три преступления им не удалось довести до конца, поскольку компании отказались выплачивать страховку, усмотрев признаки "автоподставы".