В Авачинской бухте на Камчатке зажало льдами две лодки за сутки

Навигация для маломерных судов в регионе закрыта до 15 апреля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Два маломерных судна застряли во льдах Авачинской бухты на Камчатке. Находившихся людей в первой лодке уже спасли, ко второй направляются специалисты Морспасслужбы, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

"Не успели одних нарушителей режима и сроков навигации спасти, и вот еще один. От Погрануправления поступила информация по факту необходимости оказания помощи одному гражданину, находящемуся на лодке в Авачинской бухте, в районе мыса Вилкова. Лодку зажало льдами. Терпящий бедствие пояснил, что попытки самостоятельно зайти в бухту не дают результата. Необходима помощь. <…> К выходу готовится судно от Морспасслужбы", - написал министр на своей странице во "ВКонтакте".

Навигация для маломерных судов на Камчатке закрыта до 15 апреля. Из-за морозов в акваториях Камчатки сохраняется сложная ледовая обстановка. Военные ледоколы обкалывают лед.