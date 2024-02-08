В Иркутске задержали голого поджигателя квартиры и автомобиля

Мужчину передали медикам

ИРКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Обнаженный мужчина, поджегший квартиру и автомобиль, задержан в Иркутске. Сотрудники полиции передали поджигателя медикам, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

"В отдел полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города раздетый мужчина поджег автомобиль. Несколькими часами ранее полицейские зафиксировали факт поджога квартиры в микрорайоне Березовый Иркутского района. Затем похожий по описанию полуобнаженный "пироман" посетил одно из офисных помещений, где попытался поджечь предметы мебели. <...> Cотрудники полиции задержали обнаженного поджигателя, <...> с ним работают медики", - говорится в сообщении регионального УМВД.

Задержали голого поджигателя в одном из супермаркетов города. Увидев полицейских, он попытался оказать сопротивление. Мужчина был доставлен в ближайший отдел полиции, внятно пояснить что-то о произошедшем он не смог. Полицейские выяснили, что поджигателю 34 года, в этот день он праздновал свой день рождения.