В Приамурье мужчину приговорили в 20 годам тюрьмы за похищение и убийство человека

Наказание он будет отбывать в колонии особого режима

ТАСС, 8 февраля. Амурский областной суд приговорил 51-летнего мужчину к 20 годам колонии особого режима за похищение и убийство человека. Его 26-летнего сообщника приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

"В Благовещенске на основании вердикта присяжных суд признал двоих мужчин виновными в разбое и похищении человека, а одного из них также в совершении убийства. <…> Старшему осужденному суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Лишение свободы он будет отбывать в колонии особого режима. Младшему соучастнику назначено наказание по ч. 2 ст. 162, п. п. "в", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в июне 2021 года в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района мужчина предложил двум молодым родственникам своей знакомой напасть на ее бывшего сожителя и отобрать у него автомобиль. Втроем они пришли к дому потерпевшего, избили его, связали и под угрозами заставили передать имущество. Мужчина отказался, тогда его вывезли за село и вынудили подписать договор купли-продажи автомобиля.

После этого старший мужчина задушил жертву. Присяжные заседатели единогласно признали обоих подсудимых виновными. Однако младшего признали заслуживающим снисхождения. Уголовное дело в отношении третьего мужчины было прекращено в связи с его смертью.